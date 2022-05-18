В День столетия пионерии в Казани откроется выставка двух художниц

В День столетия пионерской организации, существовавшей во времена Советского Союза, дуэт художниц Лады Аюдаг и Тани Тэнч представит в Казани передвижную выставку «Легенды моря». Об этом «Татар-информу» рассказали в Казанском отделении Профессионального союза художников СНГ.

Уникальные картины, нарисованные вдвоем, будут представлены 19 мая в казанской гимназии №7 имени героя России Алексея Козина.

Первыми зрителями выставки станут ученики — приглашенные на очередную встречу представители литературного творческого объединения «Автограф», действующего в гимназии на базе музея имени А. С. Пушкина с 2017 года.

На таких встречах с учениками побывали уже более 30 поэтов и писателей Татарстана. И на этот раз гимназисты не только увидят выставку из 20 картин, половина из которых создана арт-группой недавно, но и услышат стихи из нового поэтического сборника Лады Аюдаг «Обнаженный платан».

Эмоциональным центром выставки станет картина «Мечта» — современная интерпретация произведения Александра Грина «Алые паруса».

Пять предыдущих выставок художниц прошли в Санкт-Петербургском Доме национальностей и в Казани — в музее Баки Урманче, в центральной городской библиотеке, в Доме детского туризма, краеведения и экскурсий «Простор».

Лада Аюдаг — председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, Таня Тэнч — член совета по международным связям этого отделения, активные участницы выставок в России и за рубежом.