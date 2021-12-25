В Казани откроется учебный центр для кинематографистов

На базе кинотеатра «Мир» будет открыт первый образовательный учебный центр для кинематографистов, а также тех, кто хотел бы быть причастным к созданию фильмов. Об этом рассказала директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Создание информационно-обучающего центра стало бы хорошим подспорьем в формировании кадров в нашем регионе. К примеру, недавно у нас прошел семинар-практикум, где порядка 20 молодых кинематорафистов “качнули” свои навыки в области современных трендов кинематографа», — сказала она.

Айтуганова отметила, что сейчас создается 13 образовательных коротких фильмов по профессиям в кино – оператор, режиссер, монтажер и др. Затем пройдет серия мастер-классов для школьников старших классов для привлечения их к профессии.

Открытие нового направления деятельности кинотеатра «Мир» стала возможной благодаря Фонду президентских грантов. По словам Айтугановой, на реализацию идеи был выделен бюджет в размере 1 млн рублей.