Айтуганова: «В России нужна хотя бы пятипроцентная квота на национальные фильмы»

Почему фильмы татарстанского производства не попадают в федеральный кинопрокат, а перспективные кинематографисты вынуждены уезжать из республики, - рассказала директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Кинокластер как способ продвижение национальной кинопродукции

Отток зрителей на спутниковое телевидение и стриминговые платформы, несовершенная законодательная база РФ в части поддержки регионального кинематографа – все это тормозит развитие татарстанского кинематографа, считает Миляуша Айтуганова.

Миляуша Айтуганова: «Поддержка регионального кинематографа не предусмотрена законом Российской Федерации. Именно поэтому у нас происходит отток профессиональных кадров» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Поддержка регионального кинематографа не предусмотрена законом Российской Федерации. Именно поэтому у нас происходит отток профессиональных кадров, которые едут в Москву или Санкт-Петербург», - сказала она на встрече с журналистами.

Слабую окупаемость национальных фильмов Айтуганова объясняет тем, что зритель не привык платить за их просмотры, а идет на показы в случае, если они проходят бесплатно.

«Татаркино» видит решение этих проблем в повышении престижа татарстанского кинематографа: грамотного формирования его имиджа (создание кинокластера). Это поможет Татарстану создать образ кинематографичного региона.

В числе предлагаемых подходов к решению проблемы она перечислила разработку государственной программы по развитию кинематографии в РТ, совершенствование механизмов осуществления финансовой поддержки национальных фильмов, совершенствование сети по показу и прокату фильмов по всей республике и за ее пределами, а также продвижение и популяризация национального кинематографа в РФ и в зарубежных странах.

«Систему проката нужно развивать коммерческими сетями. Мы хотели, чтобы на уровне российского проката была предусмотрена хотя бы пятипроцентная квота на национальные фильмы. Пока с этим предложением мы не обратимся в Госдуму – этот вопрос двигаться не будет», - заявила директор «Татаркино».

«Систему проката нужно развивать коммерческими сетями. Мы хотели, чтобы на уровне российского проката была предусмотрена хотя бы пятипроцентная квота на национальные фильмы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По ее словам, обращение в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой поддерживают в том числе Якутия и Башкортостан.

Кстати, копродукция, по ее мнению, – один из важных путей развития национального кинематографа.

«Когда мы снимаем фильмы с другими странами, у нас идет и финансирование двух стран, и расширение проката, базы данных, и рынка. Нужно активнее работать с зарубежными кинопрокатчиками. К примеру, тюркские страны заинтересованы в создании фильмов национального характера», - подчеркивает Айтуганова.

Создание онлайн-кинотеатра на базе имеющихся ресурсов, активизация связей с зарубежными кинопрокатчиками также способствовали бы развитие киноиндустрии в Татарстане.

«Создание информационно-обучающего центра стало бы хорошим подспорьем в формирование кадров в нашем регионе. Сейчас мы создаем 13 коротких фильмов по профессиям в кино – оператор, режиссер, монтажер и другим. Затем пройдет серия мастер-классов для школьников старших классов для привлечения к профессии. А вот молодежная площадка “Свои” в этом вопросе выступает образовательным пространством для тех, кто имеет образование, или кто всерьез хочет заниматься кино. К примеру, недавно у нас прошел семинар-практикум, где порядка 20 молодых кинематорафистов “качнули” свои навыки в области современных трендов кинематографа», - рассказала Айтуганова.

Она подчеркнула, что открытие новых специальностей на базе СПУ и Казанского института культуры помогли бы привлечь к индустрии молодежь.

«Нам в регионе не хватает художников по костюмам или декораторов, которые могли бы быть подготовлены, скажем, в Фешинском училище. В театральном училище обучают театральному гриму, но к гриму в кино внимание не уделено. В действительности мы получаем таких специалистов среди тех, кто сам проявил инициативу и обучился этому на практике, методом проб и ошибок», - заметила Айтуганова.

«Нам в регионе не хватает художников по костюмам или декораторов, которые могли бы быть подготовлены, скажем, в Фешинском училище» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В сфере покупки-продажи, хорошие результаты показал региональный кинорынок, прошедший в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

«Мы показали, что у нас есть потенциал, чтобы собирать здесь регионы, которые делают свои фильмы, и делать площадку для покупки-продажи фильмов», - подчеркнула Айтуганова.

«Мы стараемся, но далеко не все зависит от энтузиазма»

«Если говорить об актуальной затеи – то в регионе нужно делать региональный кинокластер, который объединит все что есть и дополнит то, что еще нужно развивать. Мы с этой идеей выступили в рамках круглого стола на тему развития кинематографии, организованного Комитетом по образованию, культуре и науке и национальным вопросам Госсовета РТ. Считаю воплощение этой идеи реальной. Оно не потребует много вложений. Главное все грамотно структурировать, привести в систему. Чтобы организации, которые занимаются одной деятельностью, не были разобщены, а имели центр логистики», - подчеркнула в личной беседе с ИА «Татар-информ» Миляуша Айтуганова.

По ее словам, «Татаркино» имеет на это все возможности и ресурсы, для того чтобы выступить координатором работы всех связанных с кино структур.

«Чтобы создать этот кинокластер нужно либо поменять устав “Татаркино”, либо сделать реорганизацию “Татаркино”. По такой системе, к примеру, работает Агентство инвестиционного развития РТ, которое выступает управляющей компанией многих других организаций. У них есть система, которой нам, к сожалению, очень не хватает», - подчеркнула Айтуганова.

«Чтобы создать этот кинокластер нужно либо поменять устав “Татаркино”, либо сделать реорганизацию “Татаркино”» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она отметила, что распределение полномочий среди уже существующих организаций могло бы помочь продвижению регионального кинематографа.

«Мы стараемся, но далеко не все зависит от энтузиазма, нам нужна поддержка. И в первую очередь, в области изменений в уставе», - рассказала Айтуганова.

По ее словам, еще в начале 2017 года основная деятельность «Татаркино» была ограничена лишь прокатной деятельностью из-за расформирования Государственного Комитета по кинематографии, который контролировал все процессы производства фильма.

Более двух тысяч зрителей, проживающих за пределами республики, увидели фильмы татарстанского производства

Только за 2021 год «Татаркино» был произведен прокат 452 фильмов, 215 из которых – отечественного производства. Всего 15,8 тыс. показов, четвертая часть из которых несли социальный характер, а восемь тысяч показов были проведены для детей. Валовой сбор составил 10 млн. рублей.

ГБУК «Татаркино» выступил одним из учредителей кинопроизводства фильмов «Мы — дети 41-го года» режиссера Амира Галиаскарова, киноленты «Тарлан» Юлии Захаровой, а также «Исәнмесез?» («Живы ли вы?») Ильдара Ягафарова.

За 2021 год «Татаркино» был произведен прокат 452 фильмов, 215 из которых – отечественного производства Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Министерством культуры РТ были выделены субсидии на реализацию восьми проектов, в числе которых «Подвиг не знает возраста», «Во славу Российского флота - Казанское Адмиралтейство», «Татар мэн & татар мон» и других.

Благодаря «Татаркино» Татарстан стал участником пяти федеральных программ, среди которых Фестиваль уличного кино, Всероссийская акция «Ночь кино», «День полярного кино», «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим», а также Всероссийская акция «День короткометражного кино».

В этом году международное сотрудничество налаживалось через Лондонский международный анимационный фестиваль LIAF, VII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF, Дни японского кино и другие проекты.

Также «Татаркино» традиционно выступил организатором Казанского Международного фестиваля мусульманского кино, где было принято 584 заявок из 45 стран мира.

Также учреждением были проведены Республиканский детский кинофестиваль «Милли мультFest», в котором приняло участие около двух тысяч участников, и впервые кинофестиваль народов Татарстана «Панорама», который объединил в себе национальные фильмы всех народов, проживающих на территории республики. Последний планируется вывести на всероссийский уровень.

Благодаря деятельности организации в России и странах СНГ прошли Дни татарстанского кино. Более двух тысяч зрителей, проживающих за пределами республики, увидели фильмы татарстанского производства.

Особое внимание ГБУК «Татаркино» выделяется киномероприятиям для детей и молодежи, в числе которых кинопоказы, мастер-классы, викторины и экскурсии Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Особое внимание ГБУК «Татаркино» выделяется киномероприятиям для детей и молодежи, в числе которых кинопоказы, мастер-классы, викторины и экскурсии.

«Карта локаций поможет сориентироваться, где какие проекты можно снимать»

В планах на 2022 год – проведение Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который будет посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, Всероссийского детского кинофестиваля «Милли мультFest». Также планируется создание электронного каталога татарстанских фильмов.

Амбициозные планы организацией строятся в образовательной части. На взгляд Айтугановой, создание образовательно-учебного центра на площадке кинотеатра «Мир» позволит повысить уровень компетенции молодых специалистов в области кинематографии.

Из ноу-хау планирует создать карту локаций. Проект будет представлять собой карту Татарстана, где будут обозначены наиболее благоприятные локации для съемок фильмов. Благодаря ему режиссеры смогут подбирать подходящие места для реализации своих идей.

«Живописные берега, леса с определенным видом породы деревьев, исторические местности – все это будет обозначено на карте. Карта локаций поможет сориентироваться, где какие проекты можно снимать» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Живописные берега, леса с определенным видом породы деревьев, исторические местности – все это будет обозначено на карте. Карта локаций поможет сориентироваться, где какие проекты можно снимать», – рассказала Миляуша Айтуганова.

Карта позволит облегчить поиски определенного типа местности, тем самым привлечет к Татарстану внимание кинематографистов из других регионов.

Айтуганова подчеркнула, что ГБУК «Татаркино» готовит презентацию проекта, которая в дальнейшем будет подана на президентский грант в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Напомним, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» было образовано с целью создания условий для развития кинематографии в республике.