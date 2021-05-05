В Казани откроется построенная по кинопринципу выставка о Великой Отечественной

Сегодня, 5 мая, в казанском историческом парке «Россия — моя история» начнет свою работу организованная по принципу художественного фильма мультимедийная выставка «Вспомним», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Проект позволит взглянуть на войну глазами ее участников — от маршала до жителя блокадного Ленинграда. Связанные общим сюжетом 11 залов позволят посетителям понять, как историческое событие может стремительно изменить жизнь каждого человека, отмечают организаторы.

Просмотр будет начинаться с зала последнего мирного дня, когда жители Советского Союза еще не знали, что уже завтра их жизнь изменится навсегда. Повествование в каждом из залов выставки ведется от лица собирательного персонажа, который будто делится с посетителями сокровенными переживаниями. Он «объединяет в себе истории реальных людей и передает общее настроение происходящих событий».

Проекции, звук и световые эффекты позволят гостям выставки почувствовать общее настроение того или иного периода войны. Для желающих узнать больше подробностей на тачскринах, стенах и проекционных столах представлены подборки фактов, статей и сюжетов о Великой Отечественной.

Выставка будет работать в павильоне №2 исторического парка «Россия — моя история» вплоть до 20 июня с 10.00 до 18.30. Официальное открытие экспозиции намечено на 11 часов 5 мая. Вход на выставку будет свободным.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в парке «Россия — моя история» открылась интерактивная выставка «Путями Победы: история в лицах». Она будет работать вплоть до 9 мая.