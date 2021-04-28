Фарид Мухаметшин: «Как бы трудно ни было – лишь бы не было войны»

На выставочной площадке Исторического парка «Россия — Моя история» прошло торжественное открытие интерактивной экспозиции «Путями Победы: история в лицах». Выставка приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Это делается для того, чтобы отдать дань памяти героизму, ратному подвигу наших земляков — татарстанцев, которые внесли огромный вклад в Великую Победу <..>. Я выражаю свою признательность ветеранам, в честь которых эта выставка организована. Страшнее войны быть ничего не может. Жить в согласии внутри страны — это наша святая обязанность. Где бы мы ни были, как бы трудно ни было — лишь бы не было войны. Страшнее войны ничего не может быть», — сказал на открытии председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.



Галерея показывает то, чем занимались татарстанцы — труженики тыла. Через архивные фотографии, видеохроники, отсканированные сохранившиеся документы, постановления, письма с фронта отражен героизм и мужество жителей республики, оставшихся в тылу и оказывавших мощнейшую поддержку тем, кто был на передовой.

«На этой выставке отражены все отрасли нашего хозяйства. Для того, чтобы защитить нашу Родину, было необходимо снабжать наших защитников всем необходимым: питанием и вооружением. И сегодня мы говорим труженикам тыла огромное спасибо, что они защитили нашу многонациональную страну», — заметил советский работник промышленности и общественный деятель, Герой Социалистического Труда Николай Фролов.



Выставка организована Государственным комитетом РТ по архивному делу при поддержке объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие».

«Подвиг татарстанцев был очень высоко оценен Правительством России. Как вы знаете, в прошлом году Казань получила почетное звание "Город трудовой доблести". Отрадно, что наши бабушки и дедушки считали своим долгом оставить в истории все документы и описание того, что происходило в Татарстане в 41-45-е годы, через архив. Благодаря этому мы смогли собрать весь материал и направить все документы в Москву, чтобы Казань смогла получить свое заслуженное звание», — заметила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.



Отдельный стенд выставки посвящен спецпроекту «У войны не женское лицо», благодаря которому женщины-депутаты взяли шефство над участницами Великой Отечественной войны и труженицами тыла. На нем представлены фотографии и рассказаны судьбы женщин-героев.

«У этой выставки большое воспитательное значение. Я надеюсь, что в предстоящие праздники сюда придут семьи. Потому что, на мой взгляд, самые важные ценности в ребенке закладываются именно родителями», — уверена заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.



Также на территории павильона развернулось небольшое иммерсивное шоу. Воспитанники театрального училища устроили мини-сцену в декорациях госпиталя военных лет: кто-то из них был раненым советским солдатом, а кто-то — медработником.



Выставка является продолжением цикла «Лица республики». Первой фотоэкспозицией в рамках проекта стала выставка, посвященная деятельности Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Ларионова отметила, что готовится следующая выставка, которая пройдет в июне этого года и будет посвящена Дню медицинского работника.