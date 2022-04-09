В Казани от Третьей транспортной дамбы к храму-памятнику на Казанке пустят речной трамвай

В столице Республики Татарстан обсуждают маршрут речного трамвая, который в ближайшей перспективе начнет курсировать по Казанке. Событие на презентации книги-путеводителя профессора истории и культурологии Евгения Бурдина «Вдоль берегов великих рек» анонсировал представитель Федерации парусного спорта РТ, Студенческой федерации парусного спорта в РТ Вячеслав Егоров.

«В аппарате президента сегодня (8 апреля – прим. Т-и) прошли переговоры о первом речном экскурсионном трамвайчике, который будет запускаться по казанке от Третьей транспортной дамбы до храма воинам, павшим при взятии Казани. Трамвайчик вместимостью 50 человек, сейчас разрабатывается маршрут. Надеюсь город, республика нам помогут», - сказал Егоров.

Запуск речного трамвайчика по акватории Казанки анонсировал ещё летом 2020 года председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Тогда он сообщал, что строительство специального судна ведётся на Зеленодольском заводе, ожидалось, что. Пущено на воду оно будет в том же 2020 году.