Предтеча «2ГИС» на реке: в Казани презентован путеводитель по Средней Волге и Нижней Каме

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана состоялась презентация путеводителя по Средней Волге и Нижней Каме, составленного после речных экспедиций исследователем, профессором истории и культурологии Ульяновского педагогического университета Евгением Бурдиным.

Издание по итогам речных путешествий лета 2021 года рассказывает об уголках Волгокамья, которые стоит посетить самостоятельным туристам — ценителям речного отдыха и исследователям красот родной страны. Самарская Лука, Сенгилеевские горы, Камское Устье, Печищи, уникальные памятники Свияжска и Болгара — 70 главных достопримечательностей собраны в книгу «Вдоль берегов великих рек. Путеводитель по Средней Волге и Нижней Каме».

«Эта книга — важная составная часть мегапроекта “Волжская цивилизация“, который я начал в 2019 году. Первой была книга “Рыбацкая доля. История рыболовства на Средней Волге и Нижней Каме“. Новая книга посвящена истории и культуре замечательных речных поселений, объектам культурного наследия, расположенным на этих прибрежных землях. А задача моя была — показать образ жизни на большой реке. Ведь до сих пор здесь в небольших поселениях живут люди, есть и старые пристани, и храмы, и много чего еще. Мне бы хотелось, чтобы бережное отношение к Волге, к ее богатствам, к ее берегам вернулось рано или поздно», — рассказал Евгений Бурдин.

Верхняя точка путеводителя — Новочебоксарск, Чувашская республика, нижняя точка — Тольятти, Самарская область, а по Каме крайняя точка — Чистополь. Большая часть книги посвящена объектам, располагающимся в прибрежной зоне территорий Татарстана, — это 42 достопримечательности. В Ульяновской области вдоль рек описано десять объектов, еще восемь — в Чувашии, семь — в Самарской области и три — в Марий Эл. Работа разделена на две части. Первая часть, посвященная правому берегу Волги, который когда-то назывался Горной стороной, называется «На горах» по аналогии с названием романа Мельникова-Печерского. Вторая часть, повествующая о левом береге (Луговой стороне), носит название «В лесах и лугах».

Евгений Бурдин Фото: © Михаила Захарова / «Татар-информ»

«Кто-то хочет путешествовать по высокому правому берегу, кто-то — по пологому левому. Объекты в прибрежных зонах отбирались по значимости. По ним дается краткая историческая справка, описание рода занятий населения, сведения о судоходстве. Всё это отражает состояние экономической деятельности, а она всегда была связана с Волгой. Даются также характеристики ландшафта, рельефа местности, и особое внимание я уделял смотровым площадкам. Если говорить про Татарстан, я выделил две смотровые площадки — гора Лобач и площадка на территории музея-заповедника в Болгаре», — пояснил автор.

Он также отметил, что предыдущий путеводитель по Поволжью был издан в 2009 году в Москве. Тогда еще не было доступных квадрокоптеров, и, следовательно, съемка территорий сверху была затруднена. В итоге то издание описывало всего десять объектов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо речных экспедиций, отдельным этапом подготовки издания также стали семь автомобильных поездок по территории Ульяновской и Самарской областей, Чувашии, Татарстана и Марий Эл. В книгу, подчеркнул автор, вошло далеко не всё, что было исследовано и зафиксировано, поэтому собранный материал размещается в группе издания в социальной сети «ВКонтакте». Но и там сейчас опубликована лишь десятая часть всей имеющейся информации, и ее размещение будет продолжено.

«Перспектива — это проект о разбойничьей вольнице на Волге и Каме. Когда мы ездили в полевые экспедиции, прорабатывали литературу по этому проекту, много встретили легенд, преданий, трудов ученых о том, что чуть ли не в каждом поволжском поселении были разбойники. Для разбойников это был клондайк, Эльдорадо, если так можно выразиться. Мне это показалось сначала удивительным, хотя я знал, что у нас было много разбойников, но не до такой степени. Это был для меня культурный шок, и я подумал, почему бы не написать про это — тема очень интересная. Я думаю, книга будет написана и будет издана, рабочее ее название — „Сарынь на кичку!“ (приказ волжских разбойников собраться команде корабля в передней части судна для беспрепятственного ограбления — прим. Т-и). Когда я начал собирать материал, понял что о здешних разбойниках есть материал начиная с Х века и заканчивая первой половиной XIХ века», — анонсировал свою следующую книгу Евгений Бурдин.

Архитектор Сергей Саначин (слева) и краевед Леонид Абрамов (по центру) на презентации книги Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На потребность в подобных изданиях-путеводителях и необходимость создания локальных трекинговых маршрутов, так популярных в Европе, обратил внимание присутствовавший на презентации книги краевед Леонид Абрамов.

«Мы обладаем огромным потенциалом, его нужно раскрывать. У нас обалденные виды, за которые не надо платить — просто встал и пошел. И наслаждение получаешь, и сердце тренируешь. Спасибо Евгению Бурдину, что взялся за такой неподъемный труд! Ульяновцы нам показали пример — путеводители тоже нужны», — подчеркнул Абрамов.

Книга «Вдоль берегов великих рек. Путеводитель по Средней Волге и Нижней Каме» может стать основой для создания своеобразного аналога системы «ДубльГИС» (ныне «2ГИС») на воде. Таким мнением и намерением поделился представитель Федерации парусного спорта РТ и Студенческой федерации парусного спорта в РТ Вячеслав Егоров.