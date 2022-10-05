В исполкоме Казани рассказали, как помогают семьям мобилизованных
Какую помощь от города будут получать семьи мобилизованных казанцев, сегодня рассказали на заседании городского штаба Казани по социально-гуманитарным вопросам. Сотрудники исполкома обошли все семьи мобилизованных, пообщались с их родителями, женами, детьми, чтобы выяснить, какого рода помощь им требуется.
«Для создания социального паспорта семьи и оперативной помощи по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, нами был разработан опросник, состоящий из 16 основных вопросов. От 70% семей мы уже имеем заполненными анкетные данные, они обработаны, эта работа сегодня завершена. Проанализировав итоги обработки результатов, мы сформировали вопросы по основным блокам. В первом блоке вопросы, которые относятся к юридическим разьяснениям. Второй блок вопросов полностью связан с детьми – от устройства в детский сад до обеспечения питанием в школах», – рассказал руководитель аппарата исполнительного комитета Булат Алеев.
Он дополнил, что с механизами предоставления помощи семьям мобилизованных казанцев штаб определится уже до 10 октября.
Родственникам мобилизованных выдадут специальные пластиковые карточки, чтобы они могли подтвредить льготу.
Штаб уже оказывает помощь по некоторым вопросам:
- Детям организовано бесплатное двухразовое питание в школах с 10 октября и до конца учебного года.
- Бесплатное посещение детских садов для дошкольников с 1 ноября.
- Дети мобилизованных с 10 октября смогут бесплатно ездить во всех видах общественного транспорта.
- Бесплатное посещение детьми музеев, театров и зоопарков. Ребенка сможет бесплатно сопровождать 1 взрослый.
- Посещение бассейнов и тренажерных залов для детей будет бесплатным.