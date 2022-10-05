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Происшествия
5 октября 2022  14:10
Дмитрий Шатров

В исполкоме Казани рассказали, как помогают семьям мобилизованных

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Какую помощь от города будут получать семьи мобилизованных казанцев, сегодня рассказали на заседании городского штаба Казани по социально-гуманитарным вопросам. Сотрудники исполкома обошли все семьи мобилизованных, пообщались с их родителями, женами, детьми, чтобы выяснить, какого рода помощь им требуется.

«Для создания социального паспорта семьи и оперативной помощи по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, нами был разработан опросник, состоящий из 16 основных вопросов. От 70% семей мы уже имеем заполненными анкетные данные, они обработаны, эта работа сегодня завершена. Проанализировав итоги обработки результатов, мы сформировали вопросы по основным блокам. В первом блоке вопросы, которые относятся к юридическим разьяснениям. Второй блок вопросов полностью связан с детьми – от устройства в детский сад до обеспечения питанием в школах», – рассказал руководитель аппарата исполнительного комитета Булат Алеев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он дополнил, что с механизами предоставления помощи семьям мобилизованных казанцев штаб определится уже до 10 октября.

Родственникам мобилизованных выдадут специальные пластиковые карточки, чтобы они могли подтвредить льготу.   

Штаб уже оказывает помощь по некоторым вопросам:

  • Детям организовано бесплатное двухразовое питание в школах с 10 октября и до конца учебного года.
  • Бесплатное посещение детских садов для дошкольников с 1 ноября.
  • Дети мобилизованных с 10 октября смогут бесплатно ездить во всех видах общественного транспорта.  
  • Бесплатное посещение детьми музеев, театров и зоопарков. Ребенка сможет бесплатно сопровождать 1 взрослый.
  • Посещение бассейнов и тренажерных залов для детей будет бесплатным.

 

 

#помощь #мобилизация
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