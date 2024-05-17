Суд вынес приговор казанцу, который продавал водителям справки от нарколога и психиатра

Сегодня в Советском суде Казани вынесли приговор местному жителю Роману Емельянову. Следствие обвиняло его в пяти эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба и в одном эпизоде мошенничества в крупном размере. Кроме того, Емельянова обвиняли в трех эпизодах оборота поддельных документов с целью сокрыть другое преступление, а также в обещании посредничества во взяточничестве.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Роман Емельянов делал поддельные справки от нарколога и психиатра об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилями, а затем продавал их. Также по одному из эпизодов, по версии следствия, он пообещал вернуть права клиенту, лишенному прав за двести тысяч рублей, но делать этого он изначально не намеревался.

Сегодня суд переквалифицировал несколько статей и признал Емельянова виновным по пяти эпизодам мошенничества, а также в одном эпизоде покушения на мошенничество и назначил за каждый исправительные работы на срок до полугода, но освободил его от этого наказания за истечением сроков давности.

За каждый из трех эпизодов оборота поддельных документов суд назначил Емельянову по году лишения свободы, а за мошенничество в крупном размере – лишил свободы на 2 года.

«Признать Романа Емельянова виновным и по сумме сложения наказаний назначить ему лишение свободы условно на срок в два года и шесть месяцев c испытательным сроком в три года. Вам необходимо будет отмечаться в специализированном органе и не менять место жительства без уведомления. Домашний арест заменить на подписку о невыезде», – сказал судья.

Романа Емельянова свободили в зале суда, приговор вступит в законную силу через 10 дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в феврале этого года в Советском суде Казани стартовал процесс по делу о халатности, повлекшей смерть человека, в котором тоже фигурируют поддельные справки.

Музип Фаттахов – врач Алексеевской ЦРБ, который, по версии следствия, выдал справку психически нездоровому водителю. Трагедия произошла в марте прошлого года в поселке Алексеевское. Ребенок приехал в гости к бабушке и гулял на детской площадке, когда неожиданно с дороги вылетел Chevrolet, за рулем которого находился 56-летний житель Алексеевского. Дети постарше успели разбежаться, а самый младший из них среагировать не успел. Ребенка на несколько метров протащило под колесами иномарки, которая затем съехала в водоем. Амир скончался на месте, ему было 6 лет.