В Казани осудили экс-сотрудника военкомата РТ за аферы с надгробиями ветеранов войны

Советский суд Казани вынес приговор экс-начальнику отдела социального обеспечения Татарстанского военкомата Игорю Скороходу и владельцу нескольких похоронных бюро Борису Тутаеву. Обоих признали виновными в мошенничестве.

«Признать виновными и назначить наказание Игорю Скороходу в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима с лишением звания подполковника. Борису Тутаеву назначить наказание в виде 4 лет в колонии общего режима. Судья также постановил удовлетворить гражданский иск от Министерства Обороны РФ на 38 миллионов рублей», – сказал судья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по версии следствия, идея получать компенсации затрат за надгробия и присваивать деньги пришла именно Игорю Скороходу в 2012 году. Он вместе с подельниками придумывал данные ветеранов, их имена, фамилии, готовил фальшивые документы и от имени подставных лиц подавал заявления на компенсации в военкомат. В конечном счете в этих заявлениях он ставил подпись и отправлял их на обработку. Так продолжалось до 2013 года.

По версии следствия, это была организованная группа. Между всеми были распределены роли. Скороход готовил документы, его подельники искали подставных лиц, открывали на их имена счета, а деньги, которые поступали им на счет, обналичивали. Более чем на 500 надгробий документы оказались липовыми. Иными словами, их вовсе не существовало. Общий ущерб составил 40 миллионов рублей.

Следом за Скороходом в руки оперативников попал владелец похоронных бюро Борис Тутаев. Еще один подельник – Вадим Муслимов ударился в бега. К слову, именно он занимался обналичиванием денег. Как только стало известно об уголовном деле в отношении Скорохода, мужчина уехал за границу.