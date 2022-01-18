Аферы с надгробиями: для чего экс-сотрудник военкомата РТ выдумал полтысячи ветеранов

Масштабное дело об аферах с памятниками ветеранам Великой Отечественной войны стартовало сегодня в Советском суде Казани. На скамье подсудимых экс-начальник отдела Военкомата РТ. Следствие уверено – именно он придумал схему отмывания бюджетных денег. Свою вину подсудимый, как и его подельник, не признают. Подробнее – в репортаже ИА «Татар-информ».

Масштабное дело об аферах с памятниками ветеранам Великой Отечественной войны стартовало сегодня в Советском суде Казани

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В 40 миллионов рублей оценен ущерб по делу об аферах с установкой надгробных памятников ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Сегодня это уголовное дело начал рассматривать Советский районный суд Казани. На скамье подсудимых двое – бывший начальник отдела социального обеспечения Татарстанского военкомата Игорь Скороход и владелец нескольких похоронных бюро Борис Тутаев.

Масштабы уголовного дела поражают – в числе обманутых Министерство обороны России, сотни эпизодов, объем материалов уголовного дела превышает 80 томов. Гособвинителем выступает старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Дмитрий Резаев. Сегодня на процессе начали зачитывать обвинение, не исключено, что его оглашение может растянуться на несколько дней.

Брали имена и фамилии ветеранов из воздуха

Первая информация о махинациях с могильными плитами появилась в 2020 году, когда стало известно о задержании Игоря Скорохода. Мужчина попал в руки оперативников накануне Дня Победы. К тому моменту Скороход уже покинул ряды военнослужащих, как говорится в материалах дела – «по собственному желанию».

«Военную службу Скороход начал проходить в 1992 году. В 2009 году он заступил на должность начальника отдела социального обеспечения военного комиссариата. В марте 2020 года трудовой договор был расторгнут. За это время к работе Скорохода не было никаких нареканий», – зачитал гособвинитель Дмитрий Резаев.

Гособвинителем выступает старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Дмитрий Резаев Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Раскрыть аферы Скорохода удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Именно они изучили базу данных умерших ветеранов и нашли существенные несостыковки. Оказалось, что на многих заявлениях на выплату затрат на надгробные памятники не было фотографий могил. Речь идет о компенсации денег, которые были потрачены на установку памятников умершим ветеранам. Данная процедура в России существует уже давно, она прописана в законе, который был подписан Президентом России Владимиром Путиным в 2007 году, и в приказах Минобороны.

«Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в военный комиссариат и приложить к нему чек со всеми затратами. Также нужно предоставить свидетельство о смерти ветерана, его удостоверение. Для доказательств существования надгробия нужно предоставить фото», – следует из материалов дела.

Но, как установило следствие, более чем на 500 надгробий документы оказались липовыми. Иными словами, их вовсе не существовало.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ выяснили, что на расчетный счет некой фирмы поступили денежные средства. Сумма начислений составила более 7 миллионов рублей. Во время проверки сведений полицейские установили, что данные умерших, которые были указаны для получения компенсации затрат на надгробные памятники, были фиктивные», – рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

На скамье подсудимых двое – бывший начальник отдела социального обеспечения Татарстанского военкомата Игорь Скороход Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, идея получать компенсации затрат за надгробия и присваивать деньги пришла именно Игорю Скороходу в 2012 году. Он вместе с подельниками придумывал данные ветеранов, их имена, фамилии, готовил фальшивые документы и от имени подставных лиц подавал заявления на компенсации в военкомат. В конечном счете, в этих заявлениях он ставил подпись и отправлял их на обработку. Так продолжалось до 2013 года.

«Это была организованная группа. Между всеми были распределены роли. Скороход готовил документы, его подельники искали подставных лиц, открывали на их имена счета, а деньги, которые поступали им на счет, обналичивали», – зачитал из материалов дела гособвинитель.

Помимо этого, в деле есть эпизод с хищением пенсий военнослужащих. Здесь следствие оценило ущерб в полтора миллиона рублей. Минобороны уже подготовило гражданский иск на возмещение ущерба.

Из четверых на скамье подозреваемых только двое

Следом за Скороходом в руки оперативников попал владелец похоронных бюро Борис Тутаев. Еще один подельник – Вадим Муслимов ударился в бега. К слову, именно он занимался обналичиванием денег. Как только стало известно об уголовном деле в отношении Скорохода, мужчина уехал за границу. Пока найти его не удалось, его объявили в международный розыск.

Следом за Скороходом в руки оперативников попал владелец похоронных бюро Борис Тутаев Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Кроме того, под подозрение попала и заместитель Скорохода Аклима Мубаракшина, которая занималась проверкой списков умерших ветеранов и вносила их данные в базу. Следствие даже пыталось отправить женщину в СИЗО. Но Вахитовский районный суд Казани оставил ходатайство без удовлетворения. Позже с Мубаракшиной все обвинения сняли, сейчас она проходит по делу как свидетель.

Таким образом, на скамье подсудимых оказались только двое – Скороход и Тутаев. Оба находятся под подпиской о невыезде, свою вину категорически отрицают. К слову, у Бориса Тутаева недавно случились серьезные проблемы со здоровьем, журналисты были уверены, что из-за его болезни суд отложит старт процесса, так как мужчине трудно разговаривать. Игорь Скороход, как и его адвокат, от комментариев отказались – сослались на то, что выскажут свою позицию позже.

«Сейчас нет смысла что-либо комментировать, даже не дочитали обвинение. Могу сказать только так – ни один ветеран и его родственники не пострадали», – высказался главный фигурант дела Скороход.

Скороходу и Тутаеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, то каждому будет грозить до 10 лет лишения свободы.