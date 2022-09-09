В Казани остановили строительство мусорного полигона «Восточный»

В Казани остановили строительство второй очереди мусорного полигона «Восточный» у Мамадышского тракта. Этот участок попал в 430-ю зону аварийной посадки Казанского авиационного завода им.Горбунова и не получил разрешение на строительство свалки. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума совета муниципальных образований РТ в Казани.

«Полигон на улице Химической к концу года будет заполнен. На полигоне «Восточный» на Мамадышском тракте построена и заполнена первая карта. Вторую карту регоператор строить не может, поскольку введены ограничения на приаэродромной зоне. Получается так, что западная зона фактически остается без мест размещения отходов», – сказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

До конца года твердые бытовые отходы перестанет принимать и единственный действующий мусорный полигон «Химическая».

Более подробно о том, как в Казани планируют решать «мусорный» вопрос, читайте в материале «Татар-информа».