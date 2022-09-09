Споры о ТКО: «По маршруту Президента мусор почистили, а дальше кругом завалено»

Регоператоры Татарстана не хотят вывозить на свалки стройотходы и спилы деревьев, а у муниципалитетов на это нет средств. Плата за вывоз мусора растет, как и число жалоб от населения. Пути решения проблемы обсудили на заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».

На заседании Совета муниципальных образований обсудили вопросы урегулирования взаимоотношений операторов и органов местного самоуправления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Люди жалуются в «Народный контроль» на свалки мусора и высокие тарифы

Четыре года назад в Татарстане стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. У реформы есть как плюсы, так и минусы. О них рассказал председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин.

В числе положительных моментов спикер отметил расширение зон обслуживания региональных операторов, благодаря чему сельские поселения могут пользоваться услугами по вывозу мусора. К плюсам Губайдуллин отнес увеличение контейнерного парка и числа площадок накопления ТКО, обновление парка мусоровозов.

«Но при этом вопросов в “мусорной” реформе меньше не стало. За восемь месяцев этого года в “Народный контроль” по вопросу вывоза ТКО поступило 594 уведомления. Жалобы поступают из всех муниципальных районов и городских округов. Людей беспокоит несвоевременный вывоз отходов, ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок, несвоевременная замена и ремонт мусорных контейнеров, тарифообразование», - отметил Губайдуллин.

Он пояснил, что до сих пор не урегулированы взаимоотношения операторов и органов местного самоуправления, что приводит к размыванию ответственности за состояние дел в этой сфере. Значительной проблемой для сельских поселений в зонах индивидуальной застройки является содержание контейнерных площадок и уборка мусора. Определенных затрат требует санобработка и содержание этих площадок.

Экзам Губайдуллин: «Людей беспокоит несвоевременный вывоз отходов, ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок, тарифообразование» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В тарифах населения на вывоз мусора не заложены затраты муниципалитетов на поддержание чистоты и содержание мест накопления. В местных бюджетах также отсутствуют средства на данные работы. В результате органы местного самоуправления проводят эти работы на средства, предусмотренные на другие цели», - пояснил спикер.

Докладчик заметил, что серьезным пробелом в законодательстве является отсутствие регулирования вывоза крупногабаритного мусора, отходов садоводства и огородничества. Это старая мебель, строительные отходы, ботва, обрезки деревьев и кустарников.

«Региональные операторы согласно законодательству такие отходы вывозить не обязаны. Следовательно, на муниципалитеты ложиться обязанность по вывозу крупногабаритного мусора, на что также не предусмотрены средства местных бюджетов», - сообщил Губайдуллин.

Он также заметил, что в республике «длительно ведется работа по строительству мусоросортирующих станций и реконструкции полигонов».

Серьезным пробелом в законодательстве является отсутствие регулирования вывоза крупногабаритного мусора, отходов садоводства и огородничества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для раздельного сбора население нужно стимулировать рублем»

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов проинформировал, что за год в республике образуется около 1,6 млн тонн отходов. В Татарстане действуют 44 полигона ТКО, но не все объекты эксплуатируются в связи с отсутствием лицензий. На регулярной основе работают 36 полигонов. В Татарстане есть три станции по обработке ТКО – две в Набережных Челнах и одна – в Казани.

«Объектов утилизации ТКО на территории Татарстана нет, это наша основная задача совместно с регоператорами», - заметил Фролов

По итогам прошлого года доля отправленных на переработку ТКО составила по Татарстану 26,7%, оставшийся мусор был отправлн либо на утилизацию, либо на захоронение. Основная задача заключается в переходе на стопроцентную переработку отходов, напомнил спикер. Он также рассказал о строительстве МСЗ.

«Территориальная схема в республике предусматривает создание инфраструктуры, а именно объекта энергетической утилизации мощностью 550 тыс. тонн в Казани. В части создания этого объекта в 2022 году у нас заключено инвестиционное соглашение. Все условия оговорены с инвестором. Более 4 млрд рублей льгот получит инвестор при реализации этого проекта. Стройка на данный момент идет», - сказал он.

Алексей Фролов проинформировал, что за год в республике образуется около 1,6 млн тонн отходов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По маршруту Президента мусор почистили, а чуть дальше - кругом завалено»

Территориальной схемой предусмотрено размещение в пяти муниципальных образованиях межмуниципальных полигонов общей мощностью 1,2 млн тонн. Ввод этих объектов необходимо осуществить до 2025 года. Сейчас регоператорами ведется работа по формированию земельных участков. Предусмотрены объекты обработки мощностью 1,3 млн тонн в год и объекты компостирования мощностью 278 тыс. тонн в год. Пока инфраструктура не создана, регион не может перейти к раздельному сбору отходов.

«В республике отсутствует директивное требование по раздельному накоплению отходов. Нас неоднократно критиковали по этому поводу. Мы это решение принимаем осознанно, пока не будет создана инфраструктура по переработке, директивных решений не будет», - отметил Фролов.

В настоящее время лишь 25% контейнеров на площадках предназначены для раздельного накопления мусора. Спикер Минстроя РТ отметил необходимость «стимулирования населения рублем, чтобы раздельный сбор был уже в квартире». В качестве примера он вспомнил, как в Советском Союзе люди сдавали стеклотару.

Фролов также отметил необходимость участия государства в финансировании и создании объектов мусорной инфраструктуры путем предоставления участникам рынка субсидий.

В настоящее время лишь 25% контейнеров на площадках предназначены для раздельного накопления мусора Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Много вопросов, по его словам, возникает в части коммерческого учета отходов и итогового формирования платы каждого образователя мусора, который определяется двумя способами. Это расчетный путь с учетом нормативов накопления отходов, а также по количеству и объему контейнеров. Спикер считает, что наиболее целесообразна корректировка второго способа накопления. В своем выступлении эксперт озвучил ряд законодательных инициатив.

«Наша инициатива в части изменения на федеральном уровне методики расчета. Хотелось бы, чтобы на федеральном уровне были установлены базовые нормативы, исходя из которых, субъекты внесут свои корректировки, установив свои коэффициенты», - сказал Фролов.

Следующая инициатива заключается в том, чтобы дать возможность муниципалитетам принимать решения об изменении расстояния до контейнерных площадок, поскольку не везде есть возможность их устанавливать в 25 метрах от домов. В случае отсутствия возможности организации контейнерной площадки предлагается устанавливать индивидуальные контейнеры или организовать мешочный сбор при домохозяйствах в частном секторе.

«Есть много вопросов в части утилизации растительных отходов и в сельской местности, и в крупных райцентрах. Нами направлена законодательная инициатива по внесению растительных отходов, образованных в домохозяйствах, к твердым коммунальным отходам. Сейчас они таковыми не являются», - заявил представитель Минстроя РТ.

Совместно с Госсоветом РТ в республике разработана и утверждена «дорожная карта», эти и другие предложения направлены по всем возможным инстанциям на федеральный уровень.

Фролов заметил, что в последние месяцы поступало множество жалоб из муниципальных образований на «изменение подходов регоператоров в части вывоза отходов, образующихся вокруг контейнерных площадок».

«Призываю региональных операторов более детально по каждой территории отрабатывать и принимать отдельные решения, чтобы не было завалов. Крайний раз я был на мероприятии в Альметьевске, приехал пораньше, посмотрел. По маршруту Президента отработали, мусор почистили, а чуть дальше проезжаешь, кругом завалено. Это начинает напрягать», - заметил он.

Наиль Магдеев раскритиковал действующие нормативы для бюджетных организаций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У бюджетных организаций появляются долги за мусор»

Сразу после этого выступления мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поинтересовался дальнейшими перспективами накопления ТКО и изменением платы за вывоз мусора в Татарстане.

«То, что имеет место быть по нормативам и для бюджетных организаций, и для предприятий малого и среднего бизнеса, не соответствует тому, что есть на самом деле. У бюджетных организаций появляются долги. Появляется справедливое недовольство со стороны предприятий малого и среднего бизнеса в части кратного, а может даже десятикратного увеличения оплаты за вывоз ТКО. Когда будет четкая нормативка?» - спросил он.

Спикер привел в пример торговое предприятие, которое за вывоз ТКО платило до реформы 1,8 млн рублей в год, а сейчас платит 8,8 млн рублей.

«Мы на всех уровнях говорим, что Татарстан поддерживает малый и средний бизнес, а внимание на это дело не обращаем. Этот вопрос не то, что назрел, перезрел», - добавил Магдеев.

Мэр Автограда раскритиковал действующие нормативы для бюджетных организаций.

«Неужели у нас лишние бюджетные деньги, чтобы мы по завышенным нормативам платили региональному оператору? Это же наши бюджетные деньги», - продолжил Магдеев.

Он пояснил, что количество мусора в школах не увеличилось, а плата за услугу по его вывозу выросла в два-три раза.

«У нас на самом деле только увеличивается объем мусора, вывозимого на полигон» Фото: © «Татар-информ»

После этого к беседе присоединился первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он напомнил, что нормативы на вывоз мусора разрабатывала организация, имеющая лицензию, но она была не из Татарстана.

«У нас на самом деле только увеличивается объем мусора, вывозимого на полигон. К примеру, были переговоры с владелицей цветочного киоска, которая утверждала, что у нее вообще мусора нет», - добавил спикер.

Как выяснилось, предприниматель заставляла персонал уносить домой весь мусор, образующийся на работе.

«Мы говорим, что у нас количество мусора по нормативу и по факту отличается. Давайте по Челнам посмотрим, мы вам покажем и докажем, что количество мусора, которое собирается в школе, кратно отличается от количества норматива, который указан в документе», - сказал в ответ Магдеев.

На это Рустам Нигматуллин ответил, что на сегодняшний день никто не может ответить на вопрос – каким образом замерять фактическое мусорообразование.

«Нет такой схемы, а если везде ставить весы, – разоришься», - добавил он.

Нигматуллин напомнил, что Татарстан по нормативу накопления ТКО находится в средней зоне среди регионов ПФО. Он также отметил, что у региональных операторов есть видео, когда из школьного двора мусор на тачке вывозили и сваливали в контейнеры жилого дома.

Асгат Сафаров добавил, что проблема ТКО входит в десятку основных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За бестарный сбор мусора тариф планирую сократить на 50%

Принимавший участие в заседании Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров добавил, что проблема ТКО входит в десятку основных. Наибольший массив обращений людей поступает именно по этой теме.

На проблемных моментах мусорной инфраструктуры в Казани заострил внимание и заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Полигон на улице Химической к концу года будет заполнен. На полигоне «Восточный» на Мамадышском тракте построена и заполнена первая карта. Вторую карту регоператор строить не может, поскольку введены ограничения на приаэродромной зоне. Получается так, что западная зона фактически остается без мест размещения отходов», - сказал он.

Александр Груничев: «Нами предлагается на бестарный сбор мусора поставить 50% от действующего тарифа для населения на следующий год» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев в своем выступлении заметил, что тариф на ТКО затрагивает каждого человека в Татарстане. Он рассчитывается, исходя из нормативов. Несмотря на средние размеры тарифов у жителей многоквартирных домов Татарстана достаточно высокий платеж за услугу в сфере обращения с ТКО по сравнению с жителями других регионов ПФО.

Спикер обозначил несколько проблем. Это достаточно высокий уровень тарифов по сравнению с дореформенным периодом, нехватка контейнерных площадок, несоблюдение графиков вывоза мусора и другие. Он также рассказал о законодательной инициативе.

«Первая часть направлена на решение по ограничению роста тарифов. Также предлагается дальнейшая работа по нормированию удельных затрат по транспортированию отходов, сокращение транспортного плеча, введение расширенного дифференцированного тарифа в сфере обращения ТКО при различном сборе. Нами предлагается на бестарный сбор мусора поставить 50% от действующего тарифа для населения на следующий год», - сказал Груничев.

Спикер еще раз отметил, что нужно определиться – с человека брать тариф или с квадратного метра.

Светлана Ярлыченко отметила, что регоператор не намерен вывозить растительные отходы от уборки придомовых территорий и строительный мусор Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завалы ботвы на контейнерных площадках и переполненные полигоны

О реализации инвестпрограмм рассказали представители регоператоров. Гендиректор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко напомнила, что к 2025 году все ресурсы действующих полигонов будут исчерпаны. В восточной зоне предполагается строительство двух межмуниципальных комплексов обращения с отходами. На этот год было запланировано строительство четырех мусороперегрузочных станций. В Мамадышском районе станция открыта, в Агрызском районе ведется строительство, в Актанышском работы не начались, а в Нурлате возникли «некие трудности с земельным участком». Соглашение о строительстве межмуниципального комплекса в Лениногорском районе пока не подписано.

Спикер заострила внимание на наболевшем вопросе. Она отметила, что регоператор не намерен вывозить растительные отходы от уборки придомовых территорий и строительный мусор.

«Спилы деревьев и растительные отходы не относятся к ТКО. Спилы деревьев, ветки повреждают мусоровывозящую технику. Когда мы обнаруживаем несанкционированные свалки, пишем письмо в муниципалитет», - сказала Ярлыченко.

Тимур Нагуманов: «Проблему крупногабаритного мусора и ботвы непонятно как решать, мы решаем в ручном режиме» Фото: sovmo.tatarstan.ru

Тему продолжил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он посетовал на множество жалоб от населения на свалки мусора в летнее время.

«Мне в телеграмм каждый день приходило по 10-30 фотографий. Проблему крупногабаритного мусора и ботвы непонятно как решать, мы решаем в ручном режиме. Это все лежит, наваливается на ТКО, все превращается в дикие завалы», - сказал он.

Спикер отметил, что создаются такие условия, при которых людям хочется вывозить свой мусор куда угодно, но только не на оборудованные площадки.

Дмитрий Петров предложил создать реестр контейнерных площадок до конца осени и определить источники образования отходов Фото: sovmo.tatarstan.ru

В заключение выступил гендиректор УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрий Петров. В западной зоне более половины объектов находятся на грани исчерпания лимитов, срок завершения их работы приходится на конец 2023 - начало 2024 года, в том числе полигон на улице Химической в Казани. Есть проблемы и по другим проектам.

«На сегодняшний день по полигону “Восточный” у нас не получено разрешение на строительство, мы все возможные подготовительные работы ведем. Утверждена инвестиционная программа в размере 400 млн рублей, это 9% от необходимой валовой выручки. Мы ее в любом случае исполним, - сказал Петров.

Говоря о проблеме со сбросом в контейнеры гнилых овощей и фруктов, вариантом ее решения Петров назвал строительство объектов для компостирования. Он также предложил создать реестр контейнерных площадок до конца осени и определить источники образования отходов.

Александ Груничев заметил, что если утвержденные инвестпрограммы региональные операторы не выполнят, то, соответственно, эти инвестиционные программы будут исключены из тарифов.

Обсуждаемые законодательные инициативы будут озвучены на профильном комитете Госдумы 28 сентября. Уже согласованы 22 позиции, в том числе 12 изменений федерального закона об отходах.