В Казани ошибку в госномере авто при парковке теперь можно исправить до конца дня

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Оплачивающие муниципальную парковку через приложения «Казанский паркинг 2.0» и «Горпарковки» теперь могут исправить ошибку в госномере или в номере парковочной зоны до конца дня. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана рассказал председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующая возможность появилась после обновления приложений, ею воспользовались и таким образом избежали штрафов уже более 5,7 тыс. автомобилистов, отметил докладчик.

Чиновник также отметил, что оплатить парковку на муниципальных парковках можно несколькими способами: с помощью SMS-сообщения, в мобильных приложениях или через паркоматы.

Сначала оплачивать парковку через паркоматы предпочитали 23% автомобилистов Казани, но сейчас число выбирающих этот способ оплаты снизилось до 2%. Приложения используют 68% владельцев авто, а SMS-сообщения выбирают 30%, пояснил Сидоров.

Сегодня в приложениях «Казанский паркинг 2.0» и «Горпарковки» зарегистрированы более 710 тыс. автомобилистов. Свыше 920 тыс. транспортных средств хотя бы раз воспользовались муниципальными парковками. С начала года совершено 5,2 млн парковочных сессий, а за весь период ‒ более 36 млн.

Помимо прочего, докладчик отдельно обратил внимание водителей на необходимость проверять номер парковочной зоны при оплате, так как при сбоях интернета геолокация может быть указана неверно (сбои в работе мобильного интернета вызваны усилиями по купированию угрозы атак украинских беспилотников ‒ прим. Т-и).