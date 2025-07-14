В Казани анонсировали расширение платных парковок на 1600 машино-мест

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В столице Татарстана в связи с увеличением числа автомобилей на улицах города до 485 тыс. расширят платные парковки. Будет создано 1600 новых машино-мест. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал председатель городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров, сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала этого года на 90 участках уже было создано 3006 новых парковочных мест. Эти места организованы в уже существующих карманах и в тех местах, где раньше парковались хаотично, отметил докладчик.

По словам чиновника, с учетом просьб различных организаций предполагается оборудовать еще почти 1600 машино-мест до конца года. На данный момент организованы конкурсные процедуры для обустройства новых мест, установки знаков, разметки и паркоматов.

«Параллельно с Москвой мы первыми десять лет назад начали этот проект, и время показало, что без него в наших реалиях не обойтись. Это как прививка. Болезненно, но в результате вырабатывается иммунитет, который защищает весь организм», – заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Отдельно он напомнил о дифференцированном тарифе, который составляет 30, 50, 70, 100 и 130 рублей в час. «<...> в одних зонах цена снижается, в других, где нет свободных мест, она повышается. Процесс заполняемости парковок отслеживается и анализируется постоянно», – заверил глава исполкома столицы РТ.

Ранее стало известно, что в Казани собираются создать 15 новых платных парковок.