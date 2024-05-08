В Казани организуют международную ярмарку Kazan Halal Market – дата и место

Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая 2024 года. Она будет работать с 8.00 до 19.00 ежедневно в Агропромышленном парке «Казань». Вход свободный без предварительной регистрации, сообщает пресс-служба KazanForum.

Как сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, в ярмарке примут участие 15 зарубежных компаний из 9 стран: Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана, Пакистана, Азербайджана, Малайзии, Индонезии. Также ведутся переговоры с Узбекистаном, Эфиопией и другими странами.

Интересно, что около 57 компаний из регионов России покажут свою продукцию на организованной отдельным блоком ярмарке под брендом «Татар базары». Здесь будут участвовать производители из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Кировской, Омской и Нижегородской областей, а также Чувашии, Оренбурга и Пермского края.

Kazan Halal Market – это место, где десятки стартующих брендов смогут заявить о себе. Площадка открыта для продажи продуктов питания, косметики, одежды, атрибутики, аксессуаров и товаров для дома.