В Казани организуют международную выставку Russia Halal Expo

В Казани с 15 по 17 мая проведут международную выставку Russia Halal Expo. Ее можно будет посмотреть в МВЦ «Казань Экспо» в павильоне №2, №3, сообщает пресс-служба KazanForum.

Напомним, Russia Halal Expo – это крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов. Она представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадку для построения конструктивного диалога между участниками Форума.

На данный выставке гости смогут познакомиться с инвестиционными и инфраструктурными проектами, увидеть презентацию взаимовыгодных технологических альянсов в исламской экономике, выставку B2B проектов, инициатив исламской экономики и продуктов крупного бизнеса, и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также разные международные стенды.

На той же выставке будут присутствовать партнеры и спонсоры, исламские финансы, представители других регионов России.