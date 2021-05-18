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Ру Тат
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18 мая 2021  08:20

В Казани опять побит температурный рекорд XIX века

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В Казани 17 апреля вновь был установлен температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-аэропорт поднялись до 33,4 градуса тепла.

При этом на метеостанции Казань-опорная была зафиксирована температура в +32,0 градуса, а на расположенной в Авиастроительном районе города авиационной метеостанции Казань-Сокол — в +32,5 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум этого дня был установлен в 1898 году — тогда в нынешней столице Татарстана температура воздуха достигла 30,8 градуса тепла, отмечают синоптики.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», за два дня до этого, 15 мая, в Казани также был побит температурный рекорд 1898 года. Новые абсолютные максимумы температуры устанавливаются в городе уже четыре дня подряд.

гидрометцентр рт температурный рекорд в казани
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