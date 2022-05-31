В Казани определился подрядчик реконструкции улицы Назарбаева и моста через озеро Кабан

В Казани реконструкцией улицы Нурсултана Назарбаева и моста через озеро Кабан займется ООО «Мосты и дороги». Стоимость контракта — 1,1 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ, средства будут выделены из бюджета республики. Работы должны быть выполнены до 25 ноября 2024 года.

Согласно документам, общая длина реконструируемого участка составляет более 430 метров. Рабочим предстоит демонтировать старый мост, подготовить площадку и построить новый. Кроме того, в плане работ говорится о реконструкции дорог на улице Нурсултана Назарбаева, ведущих к переправе через озеро.