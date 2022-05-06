На ремонт улицы Назарбаева и моста через Кабан бюджет РТ направит до 1,1 млрд рублей

Бюджет Татарстана готов направить до 1,1 млрд рублей на реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева и моста через озеро Кабан. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, общая длина реконструируемого участка составляет около 430 метров. Рабочим предстоит демонтировать старый мост, после чего они подготовят площадку и начнут строительство нового моста. Кроме того, в плане работ говорится о реконструкции дорог на улице Нурсултана Назарбаева, ведущих к переправе через озеро.

Также подрядчик должен будет переоборудовать освещение и светофоры, установить барьерные ограждения и системы видеонаблюдения, а также переделать системы канализации, электричества и связи, которые проходят по территории строительства.

Заказчиком проекта выступает «Дирекция финансирования программ дорожных работ», которая будет принимать заявки на участие до 23 мая этого года, а 25 мая будет определен подрядчик. Все работы должны быть завершены до 25 ноября 2024 года.