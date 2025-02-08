В Казани определили максимальный доход граждан и стоимость имущества для налогообложения

В Казани определили максимальные размеры дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению. Эти показатели нужны, чтобы определить, нуждается ли гражданин в предоставлении ему жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилфонда социального использования. Проект постановления опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, максимальный размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, составит:

- для одиноко проживающего гражданина – 2,55 млн рублей;

- для семьи, где два человека – 5,1 млн рублей;

- для семьи, где три человека – 7,65 млн рублей;

- для семьи из четырех человек – 10,2 млн рублей;

- для семьи, где живет пять человек – 12,7 млн рублей;

- для семьи, где шесть человек – 15,3 млн рублей;

- для семьи, где семь человек – 17,8 млн рублей;

- для семьи, где восемь человек – 20,4 млн рублей;

- для семьи, где девять человек – 22,9 млн рублей;

- для семьи, где десять человек – 25,5 млн рублей;

- для семьи, где 11 человек – 28 млн рублей;

- для семьи, где 12 человек – 30,6 млн рублей.

Максимальный размер среднего дохода за месяц, приходящегося на каждого члена семьи, составил 57,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана задолжали по налогам более 10 млрд рублей. Больше всего долгов по налогам на прибыль. Затем по величине идут налог на доходы физлиц и на имущественные налоги.