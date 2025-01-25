Жители Татарстана задолжали по налогам более 10 млрд рублей

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Долги татарстанцев по налогам на 1 января 2025 года составили 10,8 млрд рублей. Об этом заявила замминистра финансов республики Алла Анфимова на совещании с представителями муниципалитетов Татарстана, чьи слова приводит Минфин РТ.

Она отметила, что общая сумма долгов по налогам у жителей Татарстана составила 2% от суммы поступлений в консолидированный бюджет республики за 2024 год.

Больше всего долгов по налогам на прибыль. Затем по величине идут налог на доходы физлиц и на имущественные налоги физлиц.

В то же время, как отметила Анфимова, за прошедший год общий объем задолженности сократился почти на 1 млрд рублей. Существенно снизились долги по НДФЛ (на 0,4 млрд рублей), транспортному налогу физлиц (на 0,2 млрд рублей), земельному налогу (на 0,1 млрд рублей), налогу на имущество организаций (на 0,1 млрд рублей) и налогу на имущество физлиц (на 0,1 млрд рублей).

Замминистра финансов РТ уточнила, что снижение произошло по всем крупным доходным источникам, при этом снизились долги в 34 муниципалитетах, а увеличились - в 11.