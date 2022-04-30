В Казани онлайн-продажу билетов на пригородные теплоходы планируют запустить в мае

В Казани онлайн-продажу билетов на пригородный водный транспорт планируют запустить в мае. Об этом сегодня сообщила журналистам руководитель Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова.

«Предварительная продажа билетов происходит за пять дней. Эквайринг мы установили. И онлайн-продажи билетов предварительно начнутся с 10 мая. Это будет на сайте. Сейчас ведется оформление документов», — рассказала Захватова.

В навигацию этого года из Казанского речного порта будут организованы ежедневные рейсы до Ташевки с заходом в Студенец, до Садовой, в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон.

С середины мая запланированы рейсы из Казани до Свияжска, а 15 мая откроются скоростные линии до Болгара и Тетюш.

В Татарстане сегодня открылась пассажирская навигация по Волге, о чем сообщал «Татар-информ».