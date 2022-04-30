В Татарстане рейсом в Верхний Услон открылась пассажирская навигация по Волге

Фото: Надежда Гордеева

В Татарстане сегодня открылась пассажирская навигация по Волге. Первый рейс из Казанского речного порта отправился в Верхний Услон.

Фото: © Надежда Гордеева

«Как правило, пассажирскую навигацию мы открываем 30 апреля. Проходит это ежегодно, для того чтобы горожане, особенно дачники, могли добраться до своих пунктов по воде. Сегодня два направления — до Верхнего Услона и до Ташевки. В Верхний Услон по расписанию идут три рейса и два — до Ташевки с заходом в Студенец и Садовую», — рассказала руководитель Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова.

По ее словам, маршруты остались прежними, такими же, как и в прошлом году. Расписание тоже не изменилось. «Единственное, изменился тариф — его подняли на 8%. Это около 10 рублей, не слишком весомая сумма, — заметила спикер. — Изменения будут, но какие, пока сказать не могу, это секрет. К концу мая мы обрадуем гостей нашей столицы одной новинкой. Она связана со скоростным флотом. Думаю, что гостям Казани это понравится».

Фото: © Надежда Гордеева

Захватова подчеркнула, что для выполнения всех рейсов, которые запланированы на этот год, судов достаточно. «В этом году у нас теплоходов чуть меньше, но через месяц мы введем еще пару теплоходов на водоизмещающем флоте. К началу лета завершится их капитальный ремонт, будет подготовлен весь пакет документов. Это просто процедура контролирующих органов. На сегодня задействованы четыре теплохода», — отметила она.

Руководитель Казанского пассажирского речного порта добавила, что дебаркадеры пока не выставлены, поскольку уровень воды еще достаточно высок. «Думаю, что к следующим майским праздникам мы их уже выставим», — продолжила она.

Фото: © Надежда Гордеева

Захватова также уточнила, что в среднем за год пригородным водным транспортом пользуются более 300 тыс. пассажиров.

В навигацию этого года из Казанского речного порта будут организованы ежедневные рейсы до Ташевки с заходом в Студенец, до Садовой, в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон.

С середины мая запланированы рейсы из Казани до Свияжска, а 15 мая откроются скоростные линии до Болгара и Тетюш, которые с 1 июня станут ежедневными.

Фото: © Надежда Гордеева

Кроме того, 1 мая планируется открытие рейсов из Чистополя до Красного Яра, а также ежедневные рейсы из Набережных Челнов до Соколок с заходом в Вишневку, Елабугу, Нижнекамск, Сентяк, Котловку, Свиногорье и Грахань.