В Татарстане рейсом в Верхний Услон открылась пассажирская навигация по Волге
В Татарстане сегодня открылась пассажирская навигация по Волге. Первый рейс из Казанского речного порта отправился в Верхний Услон.
«Как правило, пассажирскую навигацию мы открываем 30 апреля. Проходит это ежегодно, для того чтобы горожане, особенно дачники, могли добраться до своих пунктов по воде. Сегодня два направления — до Верхнего Услона и до Ташевки. В Верхний Услон по расписанию идут три рейса и два — до Ташевки с заходом в Студенец и Садовую», — рассказала руководитель Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова.
По ее словам, маршруты остались прежними, такими же, как и в прошлом году. Расписание тоже не изменилось. «Единственное, изменился тариф — его подняли на 8%. Это около 10 рублей, не слишком весомая сумма, — заметила спикер. — Изменения будут, но какие, пока сказать не могу, это секрет. К концу мая мы обрадуем гостей нашей столицы одной новинкой. Она связана со скоростным флотом. Думаю, что гостям Казани это понравится».
Захватова подчеркнула, что для выполнения всех рейсов, которые запланированы на этот год, судов достаточно. «В этом году у нас теплоходов чуть меньше, но через месяц мы введем еще пару теплоходов на водоизмещающем флоте. К началу лета завершится их капитальный ремонт, будет подготовлен весь пакет документов. Это просто процедура контролирующих органов. На сегодня задействованы четыре теплохода», — отметила она.
Руководитель Казанского пассажирского речного порта добавила, что дебаркадеры пока не выставлены, поскольку уровень воды еще достаточно высок. «Думаю, что к следующим майским праздникам мы их уже выставим», — продолжила она.
Захватова также уточнила, что в среднем за год пригородным водным транспортом пользуются более 300 тыс. пассажиров.
В навигацию этого года из Казанского речного порта будут организованы ежедневные рейсы до Ташевки с заходом в Студенец, до Садовой, в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон.
С середины мая запланированы рейсы из Казани до Свияжска, а 15 мая откроются скоростные линии до Болгара и Тетюш, которые с 1 июня станут ежедневными.
Кроме того, 1 мая планируется открытие рейсов из Чистополя до Красного Яра, а также ежедневные рейсы из Набережных Челнов до Соколок с заходом в Вишневку, Елабугу, Нижнекамск, Сентяк, Котловку, Свиногорье и Грахань.