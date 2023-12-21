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В Казани ограничили скорость движения по улице Мусина до 40 км в час
На участке улицы Мусина в Казани ограничено движение скорости автотранспорта до 40 км в час, а также установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.
«<...> в целях повышения безопасности дорожного движения принято коллегиальное решение о введении ограничения максимальной скорости 40 км/ч и установке дорожных знаков 3.27 и 8.24 запрещающие остановку и стоянку транспортных средств по ул.Мусина на участке от ул.М.Чуйкова до пр.Ямашева», – рассказал городской Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на двух участках Мамадышского тракта снизили максимальную скорость движения до 60 км в час.
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