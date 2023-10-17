Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На двух участках Мамадышского тракта снизили максимальную скорость движения
В Казани с сегодняшнего дня на участках Мамадышского тракта изменилась максимальная скорость движения автомобилей до 60 км/ч. Об этом городской Комитет по транспорту сообщил в своем телеграм-канале.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с наступлением зимнего периода проведены работы по демонтажу ранее установленных дорожных знаков 3.24, 3.25 (80 км/ч)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения введены на следующих отрезках пути: от улицы Интернациональная до границы города и от границы города до остановки общественного транспорта «Самосыровское кладбище».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»