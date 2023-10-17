На двух участках Мамадышского тракта снизили максимальную скорость движения

Фото: Комитет по транспорту

В Казани с сегодняшнего дня на участках Мамадышского тракта изменилась максимальная скорость движения автомобилей до 60 км/ч. Об этом городской Комитет по транспорту сообщил в своем телеграм-канале.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с наступлением зимнего периода проведены работы по демонтажу ранее установленных дорожных знаков 3.24, 3.25 (80 км/ч)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения введены на следующих отрезках пути: от улицы Интернациональная до границы города и от границы города до остановки общественного транспорта «Самосыровское кладбище».