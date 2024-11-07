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Общество 7 ноября 2024 22:20

В Казани ограничат перевозку опасных грузов на время форума «РОСТКИ»

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В Казани ограничат перевозку опасных грузов на время форума «РОСТКИ»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана запретят движение и стоянку транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности, на время проведения второго международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Запрет будет действовать три дня, с 13 по 15 ноября. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление исполкома города сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Во время II российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани проведут 30 уникальных мероприятий. Основными темами форума станут торговые отношения, инвестиционные проекты, образование, машиностроение, нефтехимия и энергетика, работа с молодежью, туризм, культура.

#форум РОСТКИ #ограничение движения
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