Общество 18 августа 2025 10:10

В Казани ограничат движение транспорта в дни праздничных мероприятий

В связи с проведением массовых мероприятий Казани введут ряд ограничений движения. Об этом сообщил руководитель Управления культуры исполкома города Азат Абзалов на деловом понедельнике.

  • Акватория реки Казанки 30 августа во второй половине дня будет закрыта для движения маломерных судов.
  • Улица Кремлевская – 27 и 28 августа с 15:00 до 24:00 будет перекрыт участок от площади Первого Мая до улицы Чернышевского.
  • Улица Марджани – перекрытие начнется 26 августа с 11:00 и продлится до полудня 31 августа.
  • Улица Сибгата Хакима – 30 августа перекроют движение, а также парковочную зону возле Центра семьи «Казан».
  • Улица Федосеевская – 30 августа ограничение движения затронет площадь у Дворца земледельцев.
по теме Татьяна Буланова и «Хор Турецкого» станут хедлайнерами Дня Республики в Казани
