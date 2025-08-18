В Казани ограничат движение транспорта в дни праздничных мероприятий
В связи с проведением массовых мероприятий Казани введут ряд ограничений движения. Об этом сообщил руководитель Управления культуры исполкома города Азат Абзалов на деловом понедельнике.
- Акватория реки Казанки 30 августа во второй половине дня будет закрыта для движения маломерных судов.
- Улица Кремлевская – 27 и 28 августа с 15:00 до 24:00 будет перекрыт участок от площади Первого Мая до улицы Чернышевского.
- Улица Марджани – перекрытие начнется 26 августа с 11:00 и продлится до полудня 31 августа.
- Улица Сибгата Хакима – 30 августа перекроют движение, а также парковочную зону возле Центра семьи «Казан».
- Улица Федосеевская – 30 августа ограничение движения затронет площадь у Дворца земледельцев.