Общество 18 августа 2025 09:31

Татьяна Буланова и «Хор Турецкого» станут хедлайнерами Дня Республики в Казани

Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Хедлайнерами праздничного концерта в честь Дня Республики Татарстан и Дня Казани 30 августа станут Татьяна Буланова и «Хор Турецкого». Об этом сообщил руководитель Управления культуры исполкома столицы Азат Абзалов на деловом понедельнике.

Главная концертная площадка разместится у Центра семьи «Казан». Праздничная программа начнется в 16:00.

Также на сцене выступят артисты Казанской филармонии, Алсу и Азат Фазлыевы, капелла Дмитрия Железнова и другие исполнители. Завершится празднование дня города и республики салютом в 22:00.

#день республики татарстан #30 августа
