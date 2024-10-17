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В Казани ограничат движение транспорта по Вознесенскому тракту
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В Казани неделю будет действовать частичное ограничение движения по Вознесенскому тракту. Причиной тому послужили работы по организации временных заездов-выездов, сообщили в пресс-службе городского исполкома.
Уточняется, что с 25 по 31 октября сузят проезжую часть и закроют тротуар возле здания №5 на улице Бухарской.
Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Лево-Булачной.
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