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Общество 17 октября 2024 13:49

В Казани ограничат движение транспорта по Вознесенскому тракту

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В Казани неделю будет действовать частичное ограничение движения по Вознесенскому тракту. Причиной тому послужили работы по организации временных заездов-выездов, сообщили в пресс-службе городского исполкома.

Уточняется, что с 25 по 31 октября сузят проезжую часть и закроют тротуар возле здания №5 на улице Бухарской.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Лево-Булачной.

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