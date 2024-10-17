В центре Казани частично ограничат движение по ул.Лево-Булачной

В Казани частично перекроют проезжую часть на улице Лево-Булачной. Причиной тому послужило работы по установке и демонтажу телевизионного оборудования и временных телестудий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что ограничительные меры будут действовать с 18 по 25 октября на участке улицы Лево-Булачной и у здания №3 по улице Московской.

Работы на объекте будут вестись с 0:00 до 08:00 18 октября, с 7:00 до 09:00 20 октября, с 0:00 до 08:00 и с 11:00 до 14:00 25 октября.