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В Казани ограничат движение транспорта по улице Дубравной с 3 декабря
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В столице Татарстана ограничат движение транспорта по улице Дубравной. Причина таких мер - ремонт асфальта.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, ограничения будут действовать с 3 по 18 декабря. На это время частично закроют проезжую часть напротив дома №43 в направлении движения в сторону улицы Комиссара Габишева.
Также в упомянутый период будет полностью ограничено движение транспорта по местному проезду около дома №43.
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