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Общество 29 ноября 2024 16:21

В Казани ограничат движение транспорта по улице Дубравной с 3 декабря

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В столице Татарстана ограничат движение транспорта по улице Дубравной. Причина таких мер - ремонт асфальта.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, ограничения будут действовать с 3 по 18 декабря. На это время частично закроют проезжую часть напротив дома №43 в направлении движения в сторону улицы Комиссара Габишева.

Также в упомянутый период будет полностью ограничено движение транспорта по местному проезду около дома №43.

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#ограничение движения #Казань
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