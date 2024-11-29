В Казани ограничат движение транспорта по улице Дубравной с 3 декабря

В столице Татарстана ограничат движение транспорта по улице Дубравной. Причина таких мер - ремонт асфальта.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, ограничения будут действовать с 3 по 18 декабря. На это время частично закроют проезжую часть напротив дома №43 в направлении движения в сторону улицы Комиссара Габишева.

Также в упомянутый период будет полностью ограничено движение транспорта по местному проезду около дома №43.