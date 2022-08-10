В Казани ограничат движение транспорта по мосту Миллениум и нескольким улицам

13 августа в Казани на несколько часов ограничат движение транспорта по мосту Миллениум и нескольким улицам. Это связано с проведением чемпионата России по триатлону спорта слепых и всероссийских соревнований по триатлону среди юношей и девушек от 13 до 17 лет, сообщает пресс-служба городской мэрии.

С 6.30 до 11.00 для движения транспорта будут закрыты участки дорог:

ул.Вишневского, от пересечения с ул.Достоевского по направлению к мосту Миллениум;

мост Миллениум, от ул.Вишневского по направлению к ул.Фатыха Амирхана;

ул.Фатыха Амирхана, от моста Миллениум до ул.Фатыха Амирхана, 1г;

съезд с ул.Вишневского на ул.Подлужную, выезд с ул.Подлужной на мост Миллениум.

Движение по Миллениуму от ул.Фатыха Амирхана по направлению к ул.Вишневского не изменится.

В соревнованиях, по планам, примут участие спортсмены из 20 регионов России. Почетным гостем турнира станет президент Федерации спорта слепых Ольга Абрамова.

Напомним также ,что в ночь с 13 на 14 августа улицы в центре столицы Татарстана перекроют из-за проведения «Ночного велофеста».