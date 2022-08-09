В центре Казани из-за «Ночного велофеста» будет ограничено движение транспорта

В ночь с 13 на 14 августа в Казани пройдет «Ночной велофест». На период проведения мероприятия улицы в центре города будут перекрыты для движения автомобилей, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Ночной велофест» стартует на площади 1 Мая, протяженность маршрута составит 17 км — он охватит историческую часть и заречный район города.

Так, 13 августа с 20 до 22.30 полностью перекроют участок улицы Кремлевской от Кремлевской, №1 до Чернышевского, с 20 до 23 часов — площадь 1 Мая и Ивановский спуск в направлении площади Тысячелетия.

С 21.30 и до 22.30 ограничение будет действовать на участках улиц Чернышевского (от Чернышевского, №9 до Дзержинского, №7) и Дзержинского (от Чернышевского до Батурина).

В этот же день с 21.30 до 22.40 будет полностью ограничено для движения транспорта улицы Батурина (участок от улицы Миславского до Кремлевской набережной) и Большая Красная (от Миславского до Батурина).

Фото: мэрия Казани.

С 21.30 и до 23 часов будет приостановление движение в одну сторону на площади Тысячелетия (от Право-Булачной до Кремлевской дамбы) и на Кремлевской дамбе до улицы Декабристов, на улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.

С 22 часов и до полуночи ограничительный режим будет установлен на следующих участках:

улица Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до Чистопольской (с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Козина и Нигматуллина);

два местных проезда по улице Ф. Амирхана;

съезд с перекрестка с круговым движением по Чистопольской в направлении улицы Сибгата Хакима (полное ограничение движения) и в направлении стадиона «Ак Барс Арена» (ограничение одного направления движения);

Чистопольская, на участке от перекрестка с круговым движением до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена» (приостановление одного направления движения);

внутренний проезд вокруг «Ак Барс Арены» (полное ограничение движения);

местный проезд по улице Фатыха Амирхана (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ф. Амирхана, №1)

С 22.30 13 августа и до 00.30 14 августа будет приостановлено движение по мосту Миллениум, от улицы Ф.Амирхана, № 3 до Вишневского в направлении улицы Н. Ершова, по улице Вишневского (от Миллениума до съезда на Подлужную, съезд с Подлужной на улицу Вишневского), а также будет недоступен съезд с улицы Вишневского на Подлужную.

С 23:00 13 августа и до 00:30 14 августа ограничение будет действовать на улице Подлужная, от съезда с моста Миллениум до Подлужной, № 56.