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Общество 15 ноября 2024 11:37

В Казани ограничат движение транспорта на улице Подлужной

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В Казани на ул.Подлужной частично перекроют проезжую часть. Причиной тому послужило строительство хозяйственно-бытовой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 15 ноября по 17 декабря будет ограничено передвижение транспорта в сторону улицы Толстого на участке между зданиями №49 и №40 по ул.Подлужной.

Ранее сообщалось о введении ограничения движения с декабря этого года по март 2026-го на улице Рихарда Зорге.

#ограничение движения #Казань #перекрытие дорог
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