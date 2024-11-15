В Казани ограничат движение транспорта на улице Подлужной

В Казани на ул.Подлужной частично перекроют проезжую часть. Причиной тому послужило строительство хозяйственно-бытовой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 15 ноября по 17 декабря будет ограничено передвижение транспорта в сторону улицы Толстого на участке между зданиями №49 и №40 по ул.Подлужной.

Ранее сообщалось о введении ограничения движения с декабря этого года по март 2026-го на улице Рихарда Зорге.