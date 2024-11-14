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Общество 14 ноября 2024 15:59

В Казани более чем на год ограничат движение по ул. Р. Зорге

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В Казани ограничат движение на одной из полос проезжей части по улице Р. Зорге. Причиной тому послужило размещение временного ограждения для строительства второй линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 15 декабря этого года по 13 марта 2026-го перекроют крайнюю полосу движения в направлении улицы Габишева возле здания №88 по ул.Р.Зорге.

Ранее сообщалось об ограничении движения на одной из улиц казанского поселка Восточный.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
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