В Казани более чем на год ограничат движение по ул. Р. Зорге

В Казани ограничат движение на одной из полос проезжей части по улице Р. Зорге. Причиной тому послужило размещение временного ограждения для строительства второй линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 15 декабря этого года по 13 марта 2026-го перекроют крайнюю полосу движения в направлении улицы Габишева возле здания №88 по ул.Р.Зорге.

Ранее сообщалось об ограничении движения на одной из улиц казанского поселка Восточный.