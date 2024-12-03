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В Казани ограничат движение по ул.Овражной
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В Казани частично перекроют проезжую часть на улице Овражной. Причиной тому послужил монтаж газопровода, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что с 9 по 22 декабря частично ограничат движение у зданий №1а и №2а.
Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Аделя Кутуя.
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