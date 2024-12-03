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Общество 3 декабря 2024 10:27

В Казани ограничат движение по ул.Овражной

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В Казани частично перекроют проезжую часть на улице Овражной. Причиной тому послужил монтаж газопровода, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что с 9 по 22 декабря частично ограничат движение у зданий №1а и №2а.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Аделя Кутуя.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
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