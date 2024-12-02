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В Казани ограничат движение по ул.Аделя Кутуя
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В Казани частично будет перекрыта проезжая часть по улице Аделя Кутуя. Причиной тому послужили работы по реконструкции участка водопровода, сообщили в городской администрации.
Уточняется, что с 5 по 15 декабря ограничат движение на участке улицы от здания №71 до дома №93.
Ранее сообщалось об ограничении движения в казанском поселке Вознесенское.
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