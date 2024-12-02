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Общество 2 декабря 2024 16:59

В Казани ограничат движение по ул.Аделя Кутуя

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В Казани частично будет перекрыта проезжая часть по улице Аделя Кутуя. Причиной тому послужили работы по реконструкции участка водопровода, сообщили в городской администрации.

Уточняется, что с 5 по 15 декабря ограничат движение на участке улицы от здания №71 до дома №93.

Ранее сообщалось об ограничении движения в казанском поселке Вознесенское.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
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