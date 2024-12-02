В Казани ограничат движение по ул.Аделя Кутуя

В Казани частично будет перекрыта проезжая часть по улице Аделя Кутуя. Причиной тому послужили работы по реконструкции участка водопровода, сообщили в городской администрации.

Уточняется, что с 5 по 15 декабря ограничат движение на участке улицы от здания №71 до дома №93.

Ранее сообщалось об ограничении движения в казанском поселке Вознесенское.