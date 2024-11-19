news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 19 ноября 2024 10:47

В Казани ограничат движение по ул. Ново-Песочной

Скопировать ссылку

В Казани частично перекроют проезжую часть на ул. Ново-Песочной. Причиной тому послужила установка крана для выполнения фасадных работ со стороны стилобата здания по ул. Островского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 22 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта возле строящихся жилых зданий №116 и №114 по ул. Островского.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Рихарда Зорге.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100