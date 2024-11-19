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В Казани ограничат движение по ул. Ново-Песочной
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В Казани частично перекроют проезжую часть на ул. Ново-Песочной. Причиной тому послужила установка крана для выполнения фасадных работ со стороны стилобата здания по ул. Островского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 22 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта возле строящихся жилых зданий №116 и №114 по ул. Островского.
Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Рихарда Зорге.
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