В Казани ограничат движение по ул. Ново-Песочной

В Казани частично перекроют проезжую часть на ул. Ново-Песочной. Причиной тому послужила установка крана для выполнения фасадных работ со стороны стилобата здания по ул. Островского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 22 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта возле строящихся жилых зданий №116 и №114 по ул. Островского.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Рихарда Зорге.