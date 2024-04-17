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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ограничат движение по ул.Меховщиков из-за работ в Белой мечети
С 26 апреля по 17 мая в Казани ограничат движение по улице Меховщиков. В это время развернутся работы по прокладке трассы газопровода на территории Новослободской, или Белой, мечети. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.
Проезд частично перекроют рядом со зданием №20 по ул.Кызыл Татарстан в сторону улицы Эш Урам.
Напомним, что работы в мечети начались в июле 2023 года. По замыслу архитекторов, культовому сооружению начала XIX века вернут исторический облик.
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