В Казани ограничат движение по ул.Меховщиков из-за работ в Белой мечети

С 26 апреля по 17 мая в Казани ограничат движение по улице Меховщиков. В это время развернутся работы по прокладке трассы газопровода на территории Новослободской, или Белой, мечети. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Проезд частично перекроют рядом со зданием №20 по ул.Кызыл Татарстан в сторону улицы Эш Урам.

Напомним, что работы в мечети начались в июле 2023 года. По замыслу архитекторов, культовому сооружению начала XIX века вернут исторический облик.