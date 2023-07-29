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В Казани началась реставрация Белой мечети
В столице Татарстана начались реставрационные работы в Белой мечети — культовое сооружение по улице Меховщиков долгое время находилось в законсервированном состоянии.
«Проект реставрации готов, согласован и в июле Комитетом по охране объектов культурного наследия выдано разрешение на производство работ на объекте <...> Судьба этого здания во многом типична для всех культовых сооружений. Мечеть в 1929 году закрыли, минарет снесли, а объект использовали в разные годы как школу, цех меховой фабрики, заводской клуб», — говорится в сообществе ведомства во «ВКонтакте».
Главная цель работ — восстановление исторического облика с учетом приспособления здания под современное использование.
Председатель комитета Иван Гущин подчеркнул, что перед реставраторами стоит большая задача, ее будут решать в несколько этапов. На сегодня уже демонтированы поздние советские пристройки и внутренние перегородки, решаются вопросы с подведением инженерных сетей — газа, тепла, электроэнергии, воды. Также уже начались работы по воссозданию четырехъярусного минарета, высота которого составит 31,6 метра. В этом году также планируют усилить фундамент и стены.
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