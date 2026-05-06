В Казани ограничат движение по улице Шатурская из-за ремонта водопровода

В столице Татарстана более чем на месяц ограничат движение по улице Шатурская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение будет частично перекрыто с 12 мая по 26 июня на участке улицы Шатурская около дома №51 по улице Челюскина, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции водопровода, уточнили в администрации столицы РТ.

В начале апреля на улице Шатурская разрушился верхний свод канализационного коллектора 1976 года постройки, что привело к провалу грунта.