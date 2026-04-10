В Казани произошел провал на канализационном коллекторе по улице Шатурская

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

В столице Татарстана на улице Шатурская произошло разрушение верхнего свода канализационного коллектора 1976 года постройки, что привело к провалу грунта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

Сейчас специалисты предприятия производят раскопку рабочего котлована для замены аварийного участка. Также они чистят коллектор диаметром 250 миллиметров с использованием вакуумной машины.

«Работы осложняются большой глубиной залегания коллектора – 6 метров, а также наличием смежных коммуникаций», – отметили на предприятии.

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

Чтобы канализация в зданиях по улицам Шатурская, Дениса Давыдова и Гидростроя продолжала работать, с использованием метода горизонтально-направленного бурения были установлены две временные напорные линии канализации.

Ориентировочный срок завершения работ – чуть более чем через неделю, 19 апреля, уточнили в «Водоканале».