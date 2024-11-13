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Общество 13 ноября 2024 16:27

В Казани сузят проезжую часть по улице Гоголя

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В Казани частично ограничат передвижение по проезжей части на улице Гоголя. Причиной тому послужили ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 20 ноября по 28 февраля по выходным будет сужена дорога около здания №12/58 по улице Гоголя.

Ранее сообщалось об ограничении движения в казанском поселке Восточный.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
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