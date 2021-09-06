В Казани ограничат движение по улицам Фучика и Минская из-за строительства метро

В Казани из-за строительства второй линии метрополитена поэтапно ограничат движение транспорта по улицам Юлиуса Фучика и Минская.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на подписанное в исполкоме распоряжение, с 6 сентября по 16 октября закрыт для машин участок улицы Фучика возле домов №145а и №149.

С 17 по 30 октября окажется перекрыта часть улицы Юлиуса Фучика возле дома №151. С 31 октября по 13 ноября для транспорта закроется участок улицы Минская возле дома №155 по улице Фучика.

Кроме того, с 14 ноября по 27 ноября и с 28 ноября по 11 декабря будет перекрыто движение по улице Юлиуса Фучика возле дома №108.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что очередной транш в 500 млн рублей планируется направить на строительство метро в Казани. Вторая ветка казанского метро с четырьмя станциями должна быть запущена в 2027 году.