Очередной транш в 500 млн рублей планируется направить на строительство метро в Казани

Около 500 млн рублей выделит бюджет Республики Татарстан на строительство первого участка второй ветки метро в Казани, следует из материалов на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главстрой Республики Татарстан. Средства будут направлены, в частности, на выполнение строительно-монтажных работ, которые включают установку и монтаж оборудования.

Работы по контракту должны быть завершены к 31 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что с июля из бюджета Татарстана начали выделять деньги на строительство первого участка второй линии метро в Казани. Вторая ветка будет проложена в Приволжском и Советском районах города. Ее протяженность составит 5,75 км.

Планируется строительство четырех станций с рабочими названиями «Улица Юлиуса Фучика» (пересадочная на первую линию), «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Ввести первый участок в эксплуатацию планируются через шесть лет. На первом этапе эксплуатации возможна организация перевозки 6,6 тыс. человек в час, при дальнейшем развитии – 9,2 тыс. человек.

В целом стоимость проекта оценивается в 42 млрд рублей.