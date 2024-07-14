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Общество 14 июля 2024 11:37

В Казани ограничат движение по проспекту Ямашева из-за ремонта межрельсового настила

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В Казани на некоторое время будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Ямашева. Причина ограничений – ремонт межрельсового настила.

По данным пресс-службы мэрии столицы РТ, с 22:00 до 6:00 с 15 по 25 июля работы проведут на месте пересечения с улицей Адоратского.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 31 августа окажутся частично закрыты проезжая часть и тротуар около здания №63 по улице Большая Красная. Причина временных неудобств – ремонт вентиляционной шахты на крыше жилого дома.

#ограничение движения #Казань
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