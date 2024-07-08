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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично ограничат движение по улице Большая Красная
В центре столицы Татарстана частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Большая Красная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 14 июля вплоть до 31 августа окажутся частично закрыты проезжая часть и тротуар около здания №63, проинформировали в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ.
Причиной временных неудобств станут работы по ремонту вентиляционной шахты на крыше жилого дома, уточнили в городской администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани ограничат движение по улице Адамюка.
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