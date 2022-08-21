В Казани ограничат движение по Катановскому переулку

В центре Казани временно ограничат движение транспорта по Катановскому переулку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Комитете внешнего благоустройства исполкома города пояснили, что причиной временных неудобств станет строительство сетей канализации.

С 22 августа по 5 сентября окажется перекрыта проезжая часть около дома №8 по Катановскому переулку и у дома №5 по улице Маяковского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани в два этапа ограничат движение по улице Волгоградская.