В Казани ограничат движение по части улицы Мулланура Вахитова

В Казани на время перекроют движение по одному из участков улицы Мулланура Вахитова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 23 сентября по 30 октября окажется полностью закрыто движение по местному проезду и тротуару по улице Вахитова около пересечения с улицей Большая Крыловка.

Как сообщал ранее «Татар-информ», ограничивать движение по улице Вахитова начали с середины сентября. Причиной временных неудобств стала реконструкция магистрального тепловода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.